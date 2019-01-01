أجيري: سعيد بالتعامل مع وليد سليمان وعبد الله السعيد

المدرب المكسيكي يتحدث عن انضمام عبد الله السعيد ووليد سليمان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنه سعيد جدًا باستجابة اتحاد الكرة المصري، لمطابه بتأجيل باقي مباريات الدوري، لحين انتهاء كأس أمم إفريقيا.

أجيري قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري: "أنا سعيد للغاية لاستجابة اتحاد الكرة، لعدم تأخير بداية المعسكر، وتأجيل بعض المباريات بالدوري المصري".

المدرب المكسيكي تابع: "عندما يبدأ المسكر بـ23 لاعبًا من اليوم الأول، يعكس جدية الإعداد للبطولة، ولا توجد أمامنا أي مصاعب، ونسعى للظهور بالمستوى المطلوب لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا".

خافيير أجيري أردف: "سلامة جميع اللاعبين المتواجدين في المنتخب، من الناحية البدنية والنفسية، تعطي الجهاز الفني حرية العمل لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل".

🎙️ أجيري: لدينا العديد من اللاعبين الرائعين في المنتخب، انضمام عبد الله السعيد ووليد سليمان للاستفادة من الخبرات العالية، وهما اللاعبان الجديدان الوحيدان على صفوف المنتخب في القائمة. pic.twitter.com/4zTU0cG3ua — جول مصر (@goaleg) June 7, 2019

وعن اختياراته الفنية، قال أجيري: "أمتلك لاعبان يعتبران جديدان على التشكيلة منذ تولي المسؤولية، وهما عبد الله السعيد ووليد سليمان، وأعرفهما جيدًا، ويتمتعان بمستويات عالية".

مدرب الفراعنة واصل: "سعيد جدًا بالتعامل مع الثنائي السعيد وسليمان، لأنهما بالفعل لاعبان مختلفان في كل شيء".

منتخب مصر يلعب في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في مصر خلال شهرين يونيو ويوليو، حيث يقع بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.