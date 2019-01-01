أجيري: الشوط الثاني كان غريباً والأهم الخروج بالثلاث نقاط

المدرب المكسيكي يتعجب من أداء الفراعنة ضد زيمبابوي في الشوط الثاني

أعرب خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري، عن سعادته بفوز فريقه على زيمبابوي بكأس أمم إفريقيا، مؤكداً عدم رضاه على أداء الفراعنة.

مصر افتتحت مشوارها في الكان المقام على أرضها ووسط جماهيرها، بفوز صعب على زيمبابوي بهدف دون رد.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق محمود حسن تريزيجيه، الجناح المحترف بقاسم باشا التركي، بعد 41 دقيقة من زمن المباراة.

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وقال أجيري عن انتصار الفراعنة:"زيمبابوي قدمت شوط ثاني استثنائي جداً، كانوا يلعبون بضغط أقل منا باعتبارنا أصحاب الأرض".

وأضاف:"الشوط الثاني كان غريباً، استحوذوا على الكرة في معظم الفترات، واعتمدنا نحن على الهجمات المرتدة".

وعن مستوى فريقه:"البداية كانت جيدة وأحرزنا هدف التقدم بعد خلق العديد من الفرص، الأداء مرضي بشكل كبير، لكن هناك العديد من المساحات المقلقة ظهرت بالشوط الثاني".

وواصل حديثه:"لست سعيداً بشكل كامل، نحن نحتاج لإيجاد حلول أكثر خاصة في تمرير الكرة".

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وتابع:"صلاح أتيحت له بعض الفرص للتسجيل، ولكن في النهاية نحن سعداء بالثلاث نقاط".

واستكمل المكسيكي:"لدينا مواجهة صعبة الآن ضد أوغندا وأخرى أمام الكونغو، لذلك علينا الاستعداد جيداً من أجل الفوز والتأهل لربع النهائي".

يذكر أن الانتصار رفع رصيد مصر إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بانتصار مواجهة الكونغو مع أوغندا لتحديد الشكل النهائي بعد الجولة الأولى.