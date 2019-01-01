أجويرو ينفي تصريحاته حول أحقية ميسي في الكرة الذهبية

أجويرو يثير الجدل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، أن يكون قال إن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية، مؤكداً أحقية مواطنه بالجائزة.

ونُسبت تصريحات لأجويرو أن الفائز بالكرة الذهبية هذا الموسم يجب أن يكون من أحد الفريقين توتنهام أو ليفربول بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أجويرو رداً على التصريحات عبر تويتر: "لا أحب الخروج وتفسير كلمات لم أتفوه بها من الأساس، ولكن يجب على فعل الأمر والتوضيح".

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وأكمل: "للتوضيح، ودائماً ما قلت هكذا، لطالما ميسي لا يزال يلعب، وبالتحديث على ما قدمه هذا الموسم، هو يستحق الكرة الذهبية".

وسيطر ميسي وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على الجائزة في الفترة من 2008 وحتى 2018 عندما كسر لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، الهيمنة.

ويلعب أجويرو مع مانشستر سيتي مساء السبت المقبل أمام واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في محاولة لتحقيق الثلاثية المحلية لرفقاء الأرجنتيني.