أجويرو يدين بالفضل للتكنولوجيا بعد الفوز على بيرنلي

مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو يشكر التكنولوجيا بعد الفوز على بيرنلي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي عن امتنانه لتكنولوجيا خط المرمى، وذلك بعد الفوز على بيرنلي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج.

وأحرز أجويرو صاحب الـ 31 عامًا هدف المباراة الوحيد، ليقفز بفريقه لصدارة البريميرليج.

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وقال أجويرو في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس عقب المباراة وقال:" أنا سعيد للغاية من أجل تحقيقنا للفوز".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: "عندما سجلت الهدف كنت سعيدًا للغاية، وذلك بسبب أننا قمنا بإضاغة الكثير من الفرص في الشوط الأول، أشكر التكنولوجيا لأن لولاها كان قد ألغي الهدف".

واختتم قائلًا: "عندما أسجل الأهداف تكون متعتها هي الاحتفال مع زملائي والآن لدينا إسبوع كامل للتحضير من أجل المباراة المقبلة، يجب التركيز بشكل جيد في الوقت المقبل".

يشار إلى أن ليفربول هو أقرب ملاحقي مانشستر سيتي في جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطة وحيدة.