أجويرو ودي بروين يعودان لمواجهة إيفرتون

مانشستر سيتي يعزز صفوفه بعودة نجميه دي بروين وأجويرو

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن اقتراب كلًا من سيرخيو أجويرو وكيفين دي بروين من العودة لصفوف الفريق والمشاركة أمام إيفرتون يوم السبت المقبل بعد فترة غياب بسب الإصابة.

وكان آخر ظهور لأجويرو في الملاعب الشهر الماضي في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وغاب بعدها أربع مباريات بسبب الإصابة.

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أما النجم البلجيكي كيفين دي بروين أفضل لاعب في الفريق العام الماضي فكانت مشاركته محدودة هذا الموسم بعد إصابته مرتين بالركبة.

وقال بيب جوارديولا: "أجويرو شارك في آخر حصتين تدريبتين بدون مشاكل أو شعور بألم، كذلك الأمر بالنسبة لكيفين دي بروين، لقد تدرب بالأمس ولم يشعر بالألم".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 41 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر ليفربول.