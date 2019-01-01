أجويرو وجوارديولا، وعلاقة الحب المكروه في مانشستر سيتي!

توابع الأزمة قد تظهر في نهاية الموسم

في سبتمبر من العام الماضي، خرج مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بتصريح مُثير قال فيه إن "تاريخ أجويرو الكبير كهداف لا يضمن له المشاركة بصفة أساسية".

التفسير "حسن النية" للتصريح أن جوارديولا مدرب يحفز لاعبيه، فهو من طالبهم بالتنافس بينهم وبين بعضهم والتنافس مع الخصوم أيضًا.

لكن من يستطيع القراءة بين السطور سيعي أن جوارديولا كان يُحاول إقصاء أجويرو من مانشستر سيتي، وفي فترة من الفترات كان يعتمد على جابرييل جيسوس عليه.

ما يدور في نفوس الاثنين ظهر للعيان عندما حدث الاحتكاك خلال تغيير أجويرو في مباراة توتنهام قبل الأخيرة، ولم يُحب أجويرو طريقة الحديث وتدخل ميكيل آرتيتا للفصل بينهم.

سعى جوارديولا لتهدئة الأجواء بعد تلك الواقعة، وواصل الاعتماد على أجويرو في مباراة بورنموث الأخيرة وواصل أجويرو هزه الشباك وسجل هدفين ووصل لهدفه رقم 400 في مسيرته.

فكرة أن يقوم جوارديولا بإقصاء لاعب بقيمة أجويرو هذا الموسم هي مستحيلة حتى لو كان يكرهه فعلاً، ففترة الانتقالات انتهت، لكن هذه الحادثة قد تكون لها عواقب في نهاية الموسم.

ولا يخفى على أحد أن جوارديولا يتمادى كثيرًا في نقاشه مع اللاعبين أمام الكاميرات، وربما هذا الأمر جزء من شخصية المدرب الإسباني.

ونقرأ من السيرة الذاتية لأبراهيموفيتش حين كشف محور حديث بينه وبين جوارديولا قبل مباراة له مع برشلونة.

جوارديولا: هل أنت جاهز لتلعب من البداية؟

إبرا: بالتأكيد، أنا جاهز

جوارديولا: لكن هل أنت جاهز؟

إبرا: بالتأكيد، أشعر أنني على ما يُرام

إبرا يصف الوضع هنا قائلًا «كان يُكرر الكلام مثل الببغاء»

البعض ذهب لتفسير الوضع برمته إلى أن جوارديولا يكره النجوم وخاصة المهاجمين، والأمثلة عديدة مثل أزماته مع إيتو وإبراهيموفيتش إضافة إلى يايا توريه، كما كان أول قراراته بعد توليه مهمة تدريب برشلونة الإطاحة برونالدينيو.