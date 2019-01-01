أجويرو: نحتاج ثقة الجمهور.. لوتارو: مستعدون للكوبا

تعرف على تصريحات أجويرو ولوتارو مارتينيز عقب الفوز على نيكاراجوا وديًا

أكد سيرجيو أجويرو، لاعب المنتخب الأرجنتين، أنّ اللاعبين يحاولون كسب ود الجمهور فيما أشار زميله لوتارو مارتينيز لجاهزية البيسيليستي لكوبا أمريكا.

الأرجنتين انتصرت بخماسية مقابل هدف على نيكاراجوا وديًا في إطار الاستعداد لبطولة كوبا أمريكا في البرازيل.

وقال أجويرو في تصريحات صحفية: "من الجيد خوض هذه المباريات في ملاعب مختلفة من الأرجنتين للاقتراب أكثر من الجمهور والحصول على المزيد من الدعم".

وتابع: "المنتخبات الأخرى تحترمنا كثيرًا حينما تواجهنا ولذلك علينا أن نظهر مستوانا الحقيقي في المباريات المقبلة والحفاظ على هوية الفريق".

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⚠️ ملحوظة: البطولة ودية.. كأس "سان خوان" الشرفي. pic.twitter.com/TNa1sEJGlk — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

من جانبه، علّق لوتارو على الفوز على نيكاراجوا: "سعيد بتسجيلي هدفين لكن الأهم هو اللعب سويًا قبل انطلاق الكوبا".

وأردف: "نمتلك الرغبة والدافع لتحقيق بطولة جيدة. سعيد لأنني ألعب مع المنتخب في هذا السن الصغير وسأحاول تقديم أفضل ما لديّ".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين تتواجد في المجموعة الثانية مع قطر وكولومبيا وباراجواي.