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الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو سعيد بالهاتريك ويواصل تحطيم الأرقام

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Laurence Griffiths
الأرجنتيني عادل شيرار في عدد الهاتريك أيضاً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي سعادته بتسجيل هاتريك في شباك تشيلسي، في المباراة التي انتهت بفوز سيتي 6-0.

 

وقال أجويرو عبر تويتر:"سعيد بالفوز والهاتريك ومعادلة الرقم التاريخي، إنه شرف لي أن أنتمي لهذا النادي، مع هذه الرفقة العظيمة والجماهير الرائعة".

وكان أجويرو قد عادل الرقم القياسي لأكثر عدد من الهاتريك في البريميرليج، والمسجل باسم ألان شيرار بـ11 هاتريك.

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أيضاً بات أجويرو أكثر المسجلين في شباك تشيلسي في البريميرليج بـ10 أهداف، متفوقاً على شيرار وتييري هنري (8 لكل منهما).

يذكر أن من ضمن الـ11 هاتريك الذين سجلهم الأرجنتيني، يوجد 9 على ملعب الاتحاد، وهو أكثر رقم في ملعب واحد ليحطم رقم هنري السابق بـ9 على ملعب هايبري.

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