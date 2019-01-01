أجويرو: الفوز أهم من الهاتريك

المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو سعيد بالهاتريك في شباك تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب سيرخيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي عن سعادته بالهاتريك الذي أحرزه في شباك تشيلسي، في المباراة التي انتهت بسداسية دون رد لصالح السيتزن والتي استضافها ملعب الاتحاد في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من البريميرليج.

أجويرو عادل رقم الهداف التاريخي للبريميرليج ألان شيرر كأفضل من أحرز "هاتريك" في تاريخ البريميرليج (11 مرة).

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وعن هذا الأمر قال اللاعب الدولي الأرجنتيني: "أود الاستمرار على نفس المنوال، ولكن الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز للفريق".

كما علق لاعب أتلتيكو مدريد السابق عن الفرصة السهلة التي أهدرها في الشوط الأول: "لا أعرف لماذا، هذه الأمور تحدث أحيانًا، لقد سجلت بعدها مباشرة، وهذا هو المهم أن أساعد فريقي على الفوز".

يشار إلى أن أجويرو صاحب الـ 30 عامًا عانق صدارة هدافي البريميرليج متساويًا مع محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 17 هدفًا.