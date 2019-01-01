أجواء مفزعة في التدريبات الأخيرة قبل ديربي أياكس وفينورد

قلق في الشارع الهولندي من تجدد أعمال عنف الديربي المصغر

يستعد فينورد لزيارة ملعب "يوهان كرويف آرينا" غدًا الأحد لمواجهة غريمه التقليدي أياكس أمستردام في ديربي الجولة الـ11 لدوري "الإيرديفيسي".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن وسائل الإعلام الهولندية، أن الأجواء في الحصة التدريبية الأخيرة المفتوحة قبل المباراة، لا تعطي مؤشرات إيجابية قبل صدام مساء الثلاثاء، بسبب المشاهد الجماهيرية الصاخبة.

وذكر المصدر، أن الآلاف من مشجعي كلا الناديين، تسابقوا في إطلاق الألعاب النارية والهتافات الكيدية في تدريبات اليوم السبت، وصلت لحد امتلأ محيط ملعب التدريب بالدخان، وحدث ذلك في العاصمة وكذلك في المدينة الساحلية التي تبعد عنها 90 كيلو.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأجواء المشحونة، تعيد إلى الأذهان ما حدث بين جماهير الناديين في مايو الماضي، في مباراة جمعت شباب أياكس تحت 19 عامًا بنظرائهم في فينورد، التي شهدت أعمال عنف غير مسبوقة، تجلت في مشاهد اختراق مشجعي أياكس الحاجز الأمني لدخول قسم شرطة في فينورد.

وتخشى وسائل الإعلام الهولندية أن تكون هذه التوهجهات إشارة لتجدد أعمال العنف بين جماهير الناديين، بعد أحداث مباراة "الديربي المصغر"، المحتمل إقامته في المستقبل بدون جماهير.