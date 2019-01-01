أجواء التفاؤل والثقة تسود تدريبات قطر استعدادًا لمواجهة باراجواي

المباراة الأولى لبطل آسيا في كوبا أمريكا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض منتخب قطر مساء اليوم تدريبه الأخير على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو استعدادًا لانطلاق مشواره في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة باراجواي مساء غدٍ الأحد.

ووصل المنتخب العنابي ريو دي جانيرو قادمًا من مدينة بورتو بيلو التي أقام بها معسكره الإعدادي للبطولة وخاض خلاله مباراتين وديتين، وأجرى الفريق فور وصوله تدريبه الرئيسي على ملعب سنترال باريرا دون حضور الصحافة والجماهير.

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وسيضع المدرب فيليكس سانشيز اللمسات الأخيرة على التشكيل وطريقة اللعب خلال تدريب اليوم الذي سيُشارك فيه جميع لاعبي المنتخب وعددهم 23 لاعبًا.

وأفادت التقارير الصحفية المتابعة لتدريبات بطل آسيا أن المدرب سانشيز استقر بالفعل على التشكيل الأساسي الذي سوف يخوض به مباراة الغد لكن دون الكشف عنه، موضحة أنه سيكون قريبًا من التشكيل الذي خاض غمار بطولة آسيا وتُوج بطلًا لها في يناير الماضي.

وكانت علامة الاستفهام الوحيدة في التشكيل الأساسي هي قدرة المدافع بسام الراوي على اللعب من عدمه بسبب الإصابة، إلا أن الظهور الجيد للاعب في التدريبات الأخيرة فنيًا وبدنيًا أكد قدرته على اللعب، لكن يبقى قرار الدفع به بيد الجهاز الفني.

وتسود أجواء من التفاؤل والثقة أجواء تدريبات العنابي رغم إدراك الجميع صعوبة البطولة ومبارياتها، ويتدرب اللاعبون بحماس وروح قتالية عالية رغبهم منهم في مواصلة النجاح الذي حققوه في الإمارات بداية هذا العام.