بعد قيدهما أفريقيًا - أجايي وحمدي فتحي في قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة

19 لاعبًا من الشياطين الحمر يستعدون لملاقاة الفريق الجزائري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه، استعدادًا لملاقاة شبيبة الساورة الجزائري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة الشياطين الحمر بعد غد الأربعاء إلى الجزائر، لخوض اللقاء المحدد له 18 من الشهر الجاري.

الأوروجوياني قرر صباح اليوم الإثنين، قيد الثنائي النيجيري جونيور أجايي، والوافد الجديد حمدي فتحي في قائمة الفريق الأفريقية، ليتبقى له مقعدان شاغران فقط بالقائمة.

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وشهدت القائمة عديد الغيابات إثر الإصابات التي تضرب الفريق في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وحسام عاشور وأحمد فتحي.

بينما ضم لاسارتي 19 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات - إسلام محارب - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - أحمد حمودي - محمد شريف - ميدو جابر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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وكان الشياطين الحمر قد حققوا الفوز في لقاء الجولة الأولى أمام فيتا كلوب الكونغولي بثنائية ناصر ماهر والتونسي علي معلول، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

المارد الأحمر يقع ضمن المجموعة الأخيرة بالبطولة الأفريقية، والتي تضم رفقة فيتا كلوب وشبيبة الساورة، فريق سيمبا التنزاني، الذي حقق الفوز بثلاثية نظيفة أمام الفريق الجزائري بالجولة الأولى.