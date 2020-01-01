"أتمنى الاستمرار مع مانشستر يونايتد وكورونا أوقف تقدمنا"

أودين إيجالو لاعب فريق شنجهاي جرينلاند شينهوا المعار لصفوف مانشستر يونايتد يأمل في الاستمرار مع الشياطين الحمر.

أعرب اللاعب النيجيري أوديون إيجالو نجم فريق شنجهاي جرينلاند شينهوا المعار لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن أمله في الاستمرار رفقة الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيجالو لصالح هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن فريقه كان يقدم مستويات طيبة قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقال إيجالو: "أحب أن ننهي الموسم لو كان ذلك ممكنًا، لقد كنت أمر بفترة جيدة وأسجل الأهداف وأقدم كل ما لدي والآن كل شيء توقف، أتمنى أن نعود سريعًا".

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وأضاف: "مانشستر يونايتد أيضًا كان يمر بفترة جيدة قبل انتشار ذلك الوباء، في الوقت الحالي أنا ألعب معهم في فترة إعارة وما نمر به يقلل من وقتي معهم".

وأكمل :"أنا والنادي وكل لاعب كرة قدم حول العالم يمر بفترة صعبة للغاية فنحن لا نستطيع القيام بما نحبه وما نجيده، هذا كل ما نفكر فيه حاليًا، وفي إنهاء الموسم أيضًا قبل أن نبدأ بالتفكير في العقود".

وأنهى تصريحاته حول مستقبله مؤكدًا على رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد وقال: "أنا فقط أريد أن يكون الجميع بخير وبسلامة وبعد ذلك سنرى ما الذي يحمله المستقبل".

جدير بالذكر أن إيجالو كان قد قد شارك مع مانشستر يونايتد ثمانية لقاءات مع مانشستر يونايتد سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.