أتليتيكو مدريد ينتظر بيع كوريا من أجل ضم رودريجو مورينو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ينتظر أتليتيكو مدردي بفارغ الصبر بيع أنخيل كوريا إلى ميلان أو أي نادٍ آخر مهتم خلال الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية من أجل حسم التعاقد مع رودريجو مورينو من فالنسيا.

وكانت مصادر قد أكدت لجول منذ حوالي أسبوع توصل أتليتيكو مدريد إلى اتفاق مع فالنسيا من أجل ضم رودريجو مورينو مقابل 60 مليون يورو.

واعتمد أتليتيكو في ذلك على بيع أنحيل كوريا إلى ميلان في الوقت الذي توصل فيه الطرفان إلى اتفاق يقضي بانتقال الجناح الشاب إلى الروسونيري.

ولكن اعتراض ميلان على ارتفاع القيمة التسويقية لكوريا والتي اشترطتها إدارة الروخيبلانكوس من أجل التفريط في لاعبها عطل من إتمام الصفقة بسبب عدم قدرة ميلان على تحمل هذا المبلغ.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وبناء على ذلك، توقفت صفقة انتقال رودريجو مورينو من فالنسيا إلى أتليتيكو مدريد بالتبعية بسبب عدم قدرة الروخيبلانكوس على دفع 60 مليون يورو أخرى في هذا الميركاتو دون الحصول على عوائد.

وحسب صحيفة ماركا المدريدية فإن أتليتيكو مدريد ينتظر التوصل إلى اتفاق لبيع أنخيل كوريا مقابل ما لا يقل عن 40 مليون يورو من أجل ضم مورينو قبل إغلاق سوق الانتقالات في الثانية عشر من منتصف ليل الغد.

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يذكر أن أتليتيكو مدردي قد تعاقد هذا الموسم مع عدد من اللاعبين المميزين، على رأسهم جاء جواو فيليكس وكيفين تريبييه ودييجو يورينتي.