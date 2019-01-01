الانتقالات

أتليتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع رودريجو مورينو

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Getty Images
60 مليون يورو ستنقل مورينو من فالنسيا إلى أتليتيكو مدريد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر خاصة للنسخة الإسبانية لشبكة جول أن أتليتيكو مدريد بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع المهاجم الإسباني رودريجو مورينو.

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وكان مورينو قد تصدرعناوين الميركاتو في الصيف الماضي بسبب رغبة ريال مدريد في الحصول على خدماته في بداية فترة لوبيتيجي القصيرة.

ولكن اللاعب ظل مع فالنسيا ليقدم موسمًا جيدًا يجعله مطمعًا مرة أخرى للكبار في أوروبا وداخل إسبانيا، وهذه المرة بات الروخيبلانكوس هو الأقرب لضمه.

وحسب مصادر جول فإن الاتفاق بين إدراتي فالنسيا وأتليتيكو مدريد على انتقال اللاعب إلى واندا ميتروبوليتانو قد تم بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وأفادت المصادر أيضًا أن الصفقة ستكلف أتليتيكو مدريد حوالي 60 مليون يورو، ليكمل بذلك صيفه المليء بالتعاقدات.

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يذكر أن رودريجو مورينو قد شارك مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا خلال العام الماضي.

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