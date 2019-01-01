أتليتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع رودريجو مورينو

60 مليون يورو ستنقل مورينو من فالنسيا إلى أتليتيكو مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر خاصة للنسخة الإسبانية لشبكة جول أن أتليتيكو مدريد بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع المهاجم الإسباني رودريجو مورينو.

وكان مورينو قد تصدرعناوين الميركاتو في الصيف الماضي بسبب رغبة ريال مدريد في الحصول على خدماته في بداية فترة لوبيتيجي القصيرة.

ولكن اللاعب ظل مع فالنسيا ليقدم موسمًا جيدًا يجعله مطمعًا مرة أخرى للكبار في أوروبا وداخل إسبانيا، وهذه المرة بات الروخيبلانكوس هو الأقرب لضمه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وحسب مصادر جول فإن الاتفاق بين إدراتي فالنسيا وأتليتيكو مدريد على انتقال اللاعب إلى واندا ميتروبوليتانو قد تم بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وأفادت المصادر أيضًا أن الصفقة ستكلف أتليتيكو مدريد حوالي 60 مليون يورو، ليكمل بذلك صيفه المليء بالتعاقدات.

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يذكر أن رودريجو مورينو قد شارك مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا خلال العام الماضي.