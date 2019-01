أتليتكو مدريد يسقط خيتافي ويواصل مطاردة برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق أتليتيكو مدريد انتصارًا هامًا على حساب خيتافي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

ولم تكن المباراة صعبة على أتليتيكو مدريد، حيث كانت رحلة خيتافي إلى واندا ميتروبوليتانو بلا أنياب، لتنتهي بفوز منطقي لأصحاب الأرض.

وبدأ أتلتيكو مدريد بتوازن دفاعي وهجومي، ونجح في التقدم مبكرًا عبر نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر شوط المباراة الأول.

ونجح ساؤول نيجيز في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين بطريقة مميزة، لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم مريح للروخيبلانكوس.

وفي الشوط الثاني حاول أتليتيكو مدريد الحفاظ على تقدمه بشكل أكبر من محاولة تسجيل أهداف أخرى، فلم يشهد بالتالي الكثير من المحاولات.

13 - @atletienglish have kept a clean sheet in each of their last 13 @LaLigaEN games against Getafe (W12 D1), the best run of any side against a single opponent in the top-flight. Rock. pic.twitter.com/8LGNAArOBG