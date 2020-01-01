أتليتكو مدريد يستعيد لاعبه السابق

الروخيبلانكوس اقترب من التعاقد مع لاعبه السابق

اقترب البلجيكي يانيك كاراسكو من العودة إلى فريقه السابق أتليتكو مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً انتقل قبل عامين إلى الدوري الصيني في صفقة غريبة وقتها بسبب صغر سن اللاعب وطلبه في عدد من الأندية الأوروبية.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن اللاعب البلجيكي يتواجد حالياً في مدينة مدريد للاتقاف مع إدارة أتليتكو على كافة شروط الصفقة.

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أتليتكو مدريد كان قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع المهاجم إيدنسون كافاني ولكن الصفقة بائت بالفشل.

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لعب كاراسكو 124 مباراة، وسجل 23 هدفًا وصنع 13 هدف رفقة أتليتكو مدريد في موسمين ونصف لعبهم رفقة الروخيبلانكوس.

أتليتكو مدريد يعاني من النتائج السيئة بعد عودته من نهائي السوبر الإسباني والذي أقيم في السعودية وخسره الفريق أمام ريال مدريد بركلات الترجيح، حيث خسر ضد إيبار وتعادل مع ليجانيس في الدوري وودع كأس ملك إسبانيا منذ الدور الأول.