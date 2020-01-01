أتلتيك بيلباو يهاجم تقنية الفيديو: الأخطاء دائمًا لصالح ريال مدريد

تصريحات لاعبي أتلتيك بيلباو تتهم تقنية الفيديو بمجاملة ريال مدريد

قال إيكر مونيايين نجم نادي أتلتيك بيلباو إن فريقه استحق أكثر مما حصل عليه خلال المباراة التي لعبها أمام ريال مدريد ظهر اليوم.

ونجح ريال مدريد في مواصلة سلسلة انتصاراته بالتغلب على أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شيء، ليقترب خطوة أخرى نحو لقب الليجا.

وعقب المباراة التي سجل فيها سيرخيو راموس الهدف الوحيد من ركلة جزاء، اشتكى البعض من عدم احتساب ركلة جزاء مماثلة لها لصالح بيلباو.

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وقال مونيايين حول ذلك إن المسألة التي تثير بعض التساؤلات هي كون الاتجاه الذي تسير في الأخطاء يبدو لصالح فريق واحد فقط نعلمه جيدًا في الأيام الأخيرة.

وأضاف: "الخسارة والطريقة التي جاءت بها شكلت صدمة كبيرة، ولكنني أشعر بالرضا حول أداء الفريق وأرى أن المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير مع أفضلية لنا في النصف الأول منها"

ومن جهته قال المدير الفني للفريق جاريتانو إنه يحب تقنية الفيديو ودخولها عالم كرة القدم ويراه ضروريًا، ولكن ما لا يعجبه هو أنه في بعض الأحيان يتم الكيل بمكيالين ويتغير القرار رغم تشابه الموقف.

وتابع: "لقد خسرنا بنتيجة هدف للا شيء بسبب ركلة جزاء، ورغم أنه كان بالإمكان أن يتم احتساب ركلة جزاء أخرى لنا ولكن تقنية الفيديو لم تقرر ذلك لسبب لا نعلمه"

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يذكر أن اتهامات المجاملات التحكيمية تلاحق ريال مدريد منذ العودة من التوقف، وتحديدًا منذ مباراة الفريق الملكي أمام ريال سوسييداد..