أتلتيك بلباو .. الخصم الأصعب والأسهل لليونيل ميسي

سان ماميس .. قلعة أتلتيك بلباو الحصينة ضد ليونيل ميسي وبرشلونة سجل ميسي في بطولات الكؤوس أمام أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس ليس في أفضل أحواله.

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره أتلتيك بلباو يوم الخميس المقبل على ملعب سان ماميس ضمن لقاءات دور الـ 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستكون المواجهة خاصة للغاية حيث ستصبح أول مواجهة بين برشلونة وأتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في بطولة الكأس بنظامها الجديد الذي يقضي بخوض أدوار خروج المغلوب المبكرة من مباراة واحدة.

المباراة ستكون خاصة أيضًا بسبب فوز أتلتيك بلباو على برشلونة في نفس ذلك الملعب بداية هذا الموسم بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة في الجولة الافتتاحية من الليجا بعد سيطرة الفريق الكتالوني على كافة أحداث المباراة.

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سجل ميسي ضد بلباو

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يملك سجلًا رائعًا بشكل عام أمام أتلتيك بلباو في كل البطولات، حيث واجههم في 35 مناسبة فاز في 24 منهم.

ميسي تعادل في تسع مواجهات وخسر مرتين فقط ضد أتلتيك بلباو ولم يتعرض لأي هزيمة في بطولة الدوري طيلة 16 عامًا له بقميص برشلونة.

سجل أسطورة برشلونة 24 هدفًا في شباك أتلتيك بلباو في كل البطولات وصنع عشرة كان أغلبهم في الدوري الإسباني بواقع 15 هدفًا وسبعة أسيستات.

بلباو الأصعب والأسهل

بتسجيله لـ 24 هدفًا في شباك أتلتيك بلباو أصبح الفريق الباسكي هو سادس أكثر فريق يسجل فيه ليونيل ميسي أهدافًا عبر تاريخه في صفوف برشلونة خلف إشبيلية وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد وإسبانيول.

لكن لميسي رقم سلبي أمام بلباو يسعى لكسره هذا الأسبوع في مواجهة الكأس التي تقام من مباراة واحدة على ملعب سان ماميس.

الأرجنتيني لم يسبق له أن حقق الفوز على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس في بطولات الكأس على الإطلاق.

لعب ميسي مبارتين خروج مغلوب في بطولة الكأس من قبل أمام بلباو على ملعب سان ماميس، حيث تعادل بهدف لمثله في 2011 وخسر بهدفين لهدف في 2017.

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وكانت المباراة الوحيدة التي غاب عنها في سان ماميس ببطولة الكأس في عام 2016 التي فاز بها برشلونة بهدفين لهدف.

كما يزين سجل بلباو أمام ميسي في لقاءات الكؤوس مباراة ذهاب نهائي كأس السوبر في ملعب سان ماميس التي فاز بها الفريق الباسكي برباعية نظيفة.

مواجهة هذا الأسبوع ستكون حاسمة بالنسبة لميسي فعدم إنهاء تلك السلسلة السيئة له في سان ماميس ببطولات الكؤوس سيعني خروج برشلونة من البطولة بعدما أصبحت من مواجهة واحدة.