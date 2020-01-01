أتلتيكو يتفوق على ريال مدريد للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا

إنجاز لأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تفوق نادي أتلتيكو على جاره ريال مدريد للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 23 عامًا بتواجده في لشبونة البرتغالية وخروج الملكي على يد مانشستر سيتي.

أتلتيكو مدريد يواجه نظيره لايبزيج مساء الخميس المقبل في دور ربع النهائي، وسوف يغيب أنخيل كوريا وشيمي فرساليكو عن البطولة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

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ويعد الروخي بلانكوس هو الممثل الوحيد للعاصمة الإسبانية، مدريد، في ربع النهائي بعد خروج البلانكوس في دور الـ16 بالخسارة 4-2 مجموع المباراتين أمام مانشستر سيتي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ موسم 1996-1997 التي يتواجد فيها أتلتيكو مدريد في مركز متقدم عن جاره الملكي في دوري أبطال أوروبا، إذ وقتها شارك الروخي بلانكوس بصفته وصيفًا للنسخة السابقة بينما لم يلعب ريال مدريد في البطولة.

ومنذ تعديل المسابقة في موسم 1999-2000 وزيادة عدد الفرق المشاركة ومنح كل دولة فرصة إشراك أكثر من نادٍ، لم يحدث أن وصل أتلتيكو مدريد لدور إقصائي أبعد من الملكي.

ففي موسم 2008-2009، خرج الفريقان من دور الـ16؛ ريال مدريد على يد ليفربول وأتلتيكو أمام بورتو البرتغالي.

كما وصل الفريقان إلى النهائي مرتين في 2013-2014 و2015-2016 وكان التتويج حليف ريال مدريد في المناسبتين، هذا بجانب إقصاء الملكي لجاره في 2014-2015 من ربع النهائي و2016-2017 من نصف النهائي.

الموسم الماضي خرج الفريقان من ثمن النهائي أيضًا، وذلك بعد خسارة ريال مدريد أمام أياكس وعودة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أنّ الروخي بلانكوس لم يحقق اللقب ولا مرة في تاريخه رغم مشاركته في المباراة النهائية 3 مرات.