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أتلتيكو مدريد يعود للتفكير في فالكاو لتعويض جريزمان

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نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يعود للتفكير في النجم الكولومبي فالكاو من أجل تعويض رحيل أنطوان جريزمان.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد يفكر بكل جدي في استعادة لاعبه راداميل فالكاو من صفوف موناكو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن النادي الإسباني يريد تعويض الرحيل الصادم لأنطوان جريزمان عن صفوفه.

وذكرت الصحيفة أن الفريق الإسباني سيتقدم بعرض لنظيره موناكو من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الموسم الجديد.

وكان فالكاو نفسه قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه قد لا يتواجد في الموسم المقبل بصفوف فريق موناكو، وأشار لأنه سيستمر باللعب في أوروبا.

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وأعلن أنطوان جريزمان مؤخرًا عن رحيله بنهاية الموسم الجاري عن صفوف أتلتيكو مدريد ومن المتوقع أن ينضم لبرشلونة في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد ليس الطرف الوحيد المهتم بضم فالكاو، ففالنسيا أيضًا يسعى لضمه بحسب ما ذكرت "ليكيب" في عددها الصادر اليوم الجمعة.

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