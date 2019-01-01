أتلتيكو مدريد يضغط لمعاقبة راموس

هل يُعاقب راموس بعد ما جرى منه في ديربي مدريد؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يضغط نادي أتلتيكو مدريد على لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لمعاقبة سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، بعد إهانة الأخير لحكم الراية في ديربي العاصمة.

ديربي مدريد انتهى بالتعادل السلبي على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" ليتصدر الملكي الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ إدارة أتلتيكو مدريد تخطط لتصعيد الموقف مع راموس متهمًا الأخير بتوجه إهانات لحكم الراية.

وأشارت إلى أنّ اللقطات التلفزيونية أظهرت أنّ راموس أهان والدة حكم الراية ووصفها بالعاهرة في أحد اللقطات، كما أكد دييجو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس، أنّ الحكم سمع كل شيء.

ويطالب نادي الهنود الحمر بتطبيق اللائحة على قائد الملكي وإيقافه لفترة تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة.

وكان دييجو كوستا قد تحصل على بطاقة حمراء وإيقاف 8 مباريات في مباراته مع أتلتيكو مدريد ضد برشلونة الموسم الماضي بسبب إهانة الحكم بالطريقة ذاتها.

وفي حال أقر حكم الديربي بصحة ما قاله راموس، فإن البلانكوس قد يفتقد خدماته لفترة طويلة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد خرج للمرة الأولى مع زين الدين زيدان بشباك نظيفة في 3 مباريات على التوالي.