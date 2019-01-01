أتلتيكو مدريد يصدر بيانًا يوضح فيه تفاصيل إصابة جواو فيليكس

نادي أتلتيكو مدريد يصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه مدى خطورة إصابة لاعبه جواو فيليكس التي تعرض لها اليوم أمام فالنسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بيانًا رسميًا حول إصابة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس التي تعرض لها مساء اليوم أمام نظيره فالنسيا في الليجا.

جاء هذا عبر الموقع الإلكتروني للنادي، ولم يوضح الفريق خلال البيان الفترة التي سيغيبها اللاعب عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مساء اليوم.

وكتب النادي في البيان: "جواو فيليكس لم يتمكن من اللعب طوال الـ ٩٠ دقيقة أمام فالنسيا على ملعب واندا متروبوليتانو وغادر في الدقيقة الـ ٨٠، وخضع البرتغالي للفحوصات تحت أعين خدمات النادي الطبية".

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وأضاف: "اللاعب يعاني من التواء من الدرجة الثانية في الكاحل وفي الوقت الحالي ننتظر تقييم حالته بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وكان الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق أتلتيكو مدريد قد أثار ذعر جماهير الفريق في تصريحات صحفية اليوم عقب المباراة حيث قال أن طبيب الفريق أكد له أن الإصابة قوية.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد تعادل اليوم مع نظيره فالنسيا بهدفين لمثلهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ليرتفع رصيده للنقطة ١٦ في المركز الرابع.