أتلتيكو مدريد يخطف فوزًا هامًا من هويسكا

أتلتيكو مدريد يواصل ملاحقة برشلونة بفوز جديد على هويسكا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح أتليتيكو مدريد في تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه هويسكا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة العشرين من الدوري الإسباني. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وسجل أتليتيكو مدريد أهدافه عبر لوكاس هيرنانديز في الشوط الأول، وكوكي وسانتياجو آرياس في شوط المباراة الثاني، في مباراة تفوق فيها أتليتيكو على كافة المستويات.

وبهذا الفوز رفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني، مبتعدًا بفارق نقطتين فقط عن برشلونة الذي سيلعب مباراة الجولة العشرين غدًا الأحد.

بينما ظل هويسكا في المركز الأخير بهذه الخسارة برصيد 11 نقطة، ليضمن وبشكل كبير هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وكان أتليتيكو مدريد قد خرج من كأس ملك إسبانيا الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعادل مثير على أرضه أمام الفريق الكتالوني جيرونا بثلاثة أهداف لمثلهما.

ويحتاج أتليتيكو مدريد لأن يحافظ على حظوظه في المنافسة على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا، خاصة وأن نهائي الأخير سيلعب على ملعبه واندا ميتروبوليتانو.