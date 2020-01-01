أتلتيكو مدريد يأمل في التخلص من ليمار وإرضاء سيميوني بصفقة شتوية

يسعى أتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الشتوي ولكن عليه أولاً التخلث من ليمار

يواصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، البحث عن ناد يمكنه شراء توماس ليمار، من أجل تعزيز هجومه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

دييجو سيميوني، المدير الفني للأتلتي فتح الباب أمام مغادرة ليمار الذي لا يعيش أفضل أوقاته منذ انضمامه إلى أتلتيكو مدريد الصيف قبل الماضي.

وخاض ليمار، هذا الموسم 21 مباراة في مختلف المسابقات، أغلبهم كبديل ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الروخي بلانكوس لمنافسات كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته غدًا بالمملكة العربية السعودية، تعمل إدارة النادي على إيجاد نادي يضم ليمار.

أتلنيكو مدريد يرغب في إحداث توازنًا اقتصاديًا ببيع ليمار.

وتظهر الآن، ثلاثة أندية إنجليزية، في سباق الحصول على خدمات ليمار، وهم أرسنال وتوتنهام وولفرهامبتون.

أرسنال يبحث عن تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوية، بالإضافة إلى ليمار كان هدفًا للنادي اللندني لفترة طويلة، ومع ذلك لا يوجد عرض رسمي من الجانرز لضم الجناح الفرنسي.

أما توتنهام الذي يدربه جوزيه مورينيو، قد يتقدم لاستعارة ليمار حتى الصيف المقبل، مقابل 6 ملايين يورو، فيما يرتبط ولفرهامبتون بصلة وثيقة مع خورخي مينديز، الذي يتعامل بانتظام مع الأتلتي.

مينديز ساهم في انتقال دييجو جوتا وجوني إلى صفوف ولفرهامبتون، ورغم أن ليمار خيار مثير للفريق إلا أن التعاقد معه ليس أولوية.

ويأمل أتلتيكو مدريد، في بيع ليمار، والتعاقد مع مهاجم لإرضاء سيميوني، الذي يضغط بشدة للحصول على رأس حربة في يناير.