أتلتيكو مدريد ويوفنتوس - الهنود الحمر لا ينتصرون في تورينو

تعرف على تاريخ مواجهات يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

يستضيف نادي يوفنتوس نظيره أتلتيكو مدريد مساء الغد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس ضمن التواجد في ثمن نهائي التشامبيونزليج بينما يحتاج الروخي بلانكوس للفوز لضمان التواجد في الأدوار الإقصائية.

وسبق وتواجه الفريقان 10 مرات، 5 في الدوري الأوروبي و5 في دوري أبطال أوروبا، حقق البيانكونيري 5 انتصارات بينما فاز الروخي بلانكوس 3 مرات وحسم التعادل مواجهتين فقط، سجل يوفنتوس 15 هدفًا واستقبل 11.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين في ثمن نهائي الدوري الأوروبي موسم 1963-1964 ونجح يوفنتوس في الفوز على أرضه بهدف نظيف قبل أن يكرر الانتصار في مدريد بنتيجة 2-1.

ولكن في نصف نهائي البطولة ذاتها في العام التالي فاز الروخي بلانكوس 3-1 على أرضه وخسر خارج ملعبه بنفس النتيجة لتٌقام مباراة فاصلة في تورينو تنتهي بفوز يوفنتوس 3-1.

وجاءت أول مواجهة في التشامبيونزليج بدور المجموعات موسم 2014-2015 ونجح أتلتيكو مدريد في الفوز في "فيسنتي كالديرون" بهدف نظيف قبل التعادل سلبيًا في تورينو.

اللقاء الأخير كان في ثمن نهائي نسخة الموسم الماضي وفاز أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة في "واندا ميتروبوليتانو" ولكنّه خسر في الإياب بثلاثية نظيفة وودع البطولة.

وفي الموسم الحالي وبالجولة الأولى من دور المجموعات نجح أتلتيكو مدريد في الخروج بتعادل بهدفين لمثلهما رغم تأخره في النتيجة بثنائية نظيفة.

كما لعب الفريقان مباراة ودية في صيف 2019 وفاز أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد خسر أمام باير ليفركوزن في الجولة الرابعة ليفشل في حسم تأهله ويعقد موقفه في المجموعة.