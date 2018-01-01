فشل محاولات أتلتيكو مدريد لإقناع لوكاس بالبقاء

كل الطرق تؤدي لرحيل لوكاس. تعرف على محاولات أتلتيكو الاحتفاظ باللاعب

حاول نادي أتلتيكو مدريد إقناع لوكاس هيرنانديز، مدافع الفريق، بالاستمرار وعدم الرحيل لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

التقارير الصحفية أكدت رغبة بايرن ميونخ في دفع 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ إدارة أتلتيكو مدريد استغلت وجود جابي في "واندا ميتروبوليتانو" لأجل الاحتفاء به بعد رحيله إلى صفوف السد القطري وتحدثوا مع اللاعب.

وأوضحت أنّ جابي وقادة الروخي بلانكوس الحاليين، دييجو جودين وكوكي وأنطوان جريزمان حاولوا إقناع اللاعب برفض عرض النادي البافاري، إلا أنّ لوكاس لم يستجب لهم.

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ولن يتمكن أتلتيكو مدريد من إغراء اللاعب بزيادة الراتب وذلك بسبب ارتفاع الرواتب في الروخي بلانكوس لتصل إلى نحو 70% من الميزانية الحالية.

بايرن ميونخ مستعد للتعاقد مع لوكاس مع فتح سوق الانتقالات في يناير مقابل 80 مليون يورو بعد رفض أتلتيكو بيع اللاعب.

وتألق لوكاس مع فرنسا في نهائيات كأس العالم الأخيرة وقد يجاوزه زميله في المنتخب بينجامين بافارد.