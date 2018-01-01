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أزمة اقتصادية قد تحرم أتلتيكو مدريد من لوكاس هيرنانديز

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بايرن ميونخ تدخل بصورة كبيرة ويرغب في ضم لوكاس هيرنانديز وأتلتيكو مدريد لن يستطيع إيقافه. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يعجز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن الاحتفاظ بمدافعه لوكاس هيرنانديز خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل محاولات بايرن ميونخ التعاقد معه.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ بايرن ميونخ يرغب في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 80 مليون يورو.

وقالت صحيفة "البايس" الإسبانية أنّ أتلتيكو مدريد لا يستطيع إغراء لوكاس في يناير المقبل بزيادة عقده وذلك لأن الروخي بلانكوس وصل إلى الحد الأقصى.

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وأوضحت أنّ أتلتيكو مدريد يدفع 293 مليون يورو رواتب للاعبين وذلك من ميزانية قدرها 403 مليون يورو ولا يستطيع زيادة رواتب اللاعبين سوى بعد انتهاء الموسم الجاري.

وأشارت إلى أنّ النادي البافاري يستغل الوضع لخطف اللاعب ومنحه راتبًا أفضل مما يحصل عليه مع أتلتيكو مدريد.

وكان دييجو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس، قد أكد وجود محاولات من بايرن ميونخ لضم لوكاس فيما لم يعلق مدرب البافاري على الأمر.

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