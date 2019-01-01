أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع رودريجيز

هل يعود رودريجيز إلى مدريد لينضم إلى أتلتيكو؟

يخطط نادي أتلتيكو مدريد للتعاقد مع خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد المعار إلى صفوف بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير الصحفية تشير إلى أنّ اللاعب الكولومبي لن يستمر في بايرن ميونخ وسوف يعود إلى ريال مدريد.

وبحسب الصحفي إدواردو إيندا من برنامج التشيرنجيتو، فإن أتلتيكو مدريد اتفق مع بايرن ميونخ على تفعيل بند أحقية الشراء مقابل 42 مليون يورو على أنّ يتعاقد الروخي بلانكوس بعد ذلك مع اللاعب مقابل 60 مليون يورو.

وأشار إلى أنّ هذه هي الطريقة الوحيد لضم اللاعب في ظل صعوبة التفاوض مع ريال مدريد.

من جانبه، نفى إيدو أجيير في البرنامج ذاته هذا الأمر مشيرًا إلى أنّ خاميس سوف يعود إلى صفوف ريال مدريد وأنّ الفريق البافاري أخبره بعدم تفعيل بند أحقية الشراء.

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( 📸 : @FCBayernAr ) pic.twitter.com/eJCzx2IxLr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وأشار إلى أنّ اللاعب قد يرحل بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو يدخل ضمن صفقة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد ولكنّه لن يرتدي قميص أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أنّ رودريجيز يتبقى له مباراتين فقط خلال الموسم الجاري بالجولة الأخيرة من الدوري الألماني وكذلك نهائي الكأس.