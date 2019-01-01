أتلتيكو مدريد مستعد لتلبية مطالب كافاني المالية

هل يكون كافاني خليفة جريزمان في أتلتيكو مدريد؟

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع إيدنسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان لخلافة أنطوان جريزمان المغادر بنهاية الموسم.

جريزمان أعلن في بيان رسمي رحيله بنهاية الموسم الحالي وسوف تكون مباراته الأخيرة يوم السبت المقبل ضد ليفانتي.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ الروخي بلانكوس مستعد لدفع الراتب الذي يحصل عليه كافاني في باريس سان جيرمان والمقدر بمبلغ 18 مليون يورو سنويًا.

وأشارت إلى أنّ باريس سان جيرمان قد يوافق على رحيل اللاعب في ظل رغبته ضم فيليبي كوتينيو من برشلونة أو نيكولاس بيبي من ليون بجانب اهتمامه بديفيد نيريس لاعب أياكس.

وأوضحت أنّ النادي الباريسي سوف يضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين لأجل التعاقد مع صفقات في الصيف المقبل، ويبدو أنّ كافاني الأقرب للمغادرة.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان بين الفرق المهتمة بالتعاقد مع جريزمان بجانب برشلونة وريال مدريد.