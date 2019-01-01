أتلتيكو مدريد يكرم خوانفران قبل مواجهة أوساسونا

خوانفران حقق 7 ألقاب رفقة الروخي بلانكوس

كرّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاعبه السابق خوانفران قبل ضربة بداية مباراته أمام أوساسونا في الجولة 17 من الليجا.

خوانفران انضم إلى أتلتيكو مدريد في يناير 2011 قادمًا من أوساسونا وحقق 7 ألقاب قبل المغادرة الصيف الماضي إلى ساو باولو البرازيلي.

واحتفى جمهور الروخي بلانكوس باللاعب قبل انطلاق المباراة كما منحه القائد كوكي درعًا عليه اسمه وارتفعت شعارات في المدرجات تحمل عبارة "شكرًا خوانفران".

خوانفران لعب 335 مباراة مع أتلتيكو مدريد كما وصل رفقتهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ولكن فشل في تحقيق اللقب، كما تسبب في خسارة بطولة 2016 بإهدار ركلة الجزاء.

وشهدت مباراة أمس مشاركة مانويل سانشيز في مركز الظهير الأيسر في أول لقاء له بالدوري الإسباني بعد تصعيده من الرديف.

وتحدث دييجو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس، عن الأمر بقوله: "أعجبني مانو منذ الفترة التحضيرية وحينما اتصلت به في السادسة والنصف لأخبره بأنه سيكون أساسيًا في اللقاء أغلق هاتفه وأسرع نحو الملعب. لقد كان متحمسًا للغاية وقدّم مستويات رائعة".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد كسر سلسلة عدم الانتصار في الليجا بالفوز بثنائية نظيفة على أوساسونا وتدعيم موقفه بالمركز الرابع.