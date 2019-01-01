أتلتيكو مدريد| تقديم يورينتي يكشف عن مصير رودري

تلميح قوي في رقم الوافد الجديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم أتلتيكو مدريد تلميحاً كبيراً حول مصير رودري لاعب خط الوسط، وذلك خلال تقديمه للاعبه الجديد ماركوس يورينتي.

وقال يورينتي على هامش تقديمه:"لقد أتيت هنا بنية العمل الجاد والالتزام بالقتال لأجل هذا القميص".

وكان يورينتي قد انضم هذا الصيف قادماً من ريال مدريد، حيث تم تقديمه بالقميص رقم 14.

هذا الرقم يحمله رودري بالفعل، في إشارة واضحة إلى رحيل الأخير عن صفوف الأتلتي.

يذكر أن رودري أحد أهم أهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية.