أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لقمة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، في مباراة النزاع الأخير بين قطبي مدريد على اللقب

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بلد الوليد 1 × 2 أتلتيكو مدريد

مباشر، لحظة بلحظة





نهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية المباراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة بفوز أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني لموسم 2020/2021 بعد أن قلب الفريق الطاولة على بلد الوليد وفاز بهدفين لهدف

ريال مدريد يسجل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة، على أتلتيكو مدريد أن يكون حذرًا في الوقت الإضافي إذا ما أراد أن يحافظ على الصدارة!

89 أوووووووووووووووووووه! سيرجي جوارديولا كاد أن يخلع قلب سيميوني من مكانه! المهاجم البديل كانت لديه فرصة ذهبية لتعديل النتيجة ولكنه أطاح بالكرة أعلى القائم

87 تسديدة قوووووووية من كوندوجبيا ولكنها في الشباك الخارجية لمرمى بلد الوليد

بنزيما يسجل التعادل لريال مدريد أمام فياريال، هدف آخر للملكي وآخر لبلد الوليد.. قد يقلب الوضع تمامًا!!

77 مرتدة خطيرة لأتلتيكو مدريد، سواريز يمرر إلى كاراسكو المنطلق من الخلف الذي يسدد كرة قوووية ولكنها بجوار القائم

75 تسديدة من أولازا ولكن الكرة تعلو القائم بقليل

66 جوووووووووووووووووووووووووووول جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوووووووووووووووووووووووووووووووول أتلتيكو مدريد يتقدم في النتيجة عن طريق سواريز بعد أن استغل تمريرة خاطئة خطًأ فادحًا من وسط بلد الوليد وانفرد بالمرمى، ليسددها على يمين الحارس

61 أووووووووووووووووووووووووه بلد الوليد يهدر فرصة التقدم في النتيجة! أولازا يسدد كرة قوووووية، أوبلاك يتصدى وترتد لويسمان الذي يلعبها برأسه ولكنها تعلو العارضة بقليل

56 جوووووووووووووووووووووووول جووووووووووووووووووووووووووووووول جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوريا يسجل التعادل لأتلتيكو بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء

50 رأسية قوية من خيمينيز ولكنها تمر بسلام على مرمى بلد الوليد

49 ضغط قوي من أتلتيكو مدريد مع بداية الشوط الثاني من أجل إحراز هدف التعادل

45 أووووووووووه عرضية من الجهة اليمنى لأتلتيكو، الكرة تصل لسواريز الذي يلعب الكرة برأسه ولكنها تصطدم بدفاع بلد الوليد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بلد الوليد على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف

45 تسديدة من يورينتي ولكن الكرة عالية عن المرمى

43 عرررررضية من تريبيير ولكن الكرة عالية جدًا، وتخرج ضربة مرمى لبلد الوليد

37 عرررضية من الجهة اليسرى لبلد الوليد، الكرة تصل إلى ويسمان الذي يلعبها برأسه ولكن أوبلاك يمسك بالكرة

34 عرررضيات مستمرة من الجهة اليمنى لأتلتيكو مدريد، ولكن مدافع بلد الوليد "جواد الياميق" لها بالمرصاد

32 رأسية من المدافع البرازيلي فيليبي! ولكنها تمر فوق العارضة

31 أوووووووووووووووووه غير معقول!!! سواريز يراوغ ويسدد بشكل رائع ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل بعد أن لمست واحد من لاعبي بلد الوليد

27 ضربة ركنية لأتلتيكو مدريد، الكرة تصل إلى مدافع الفريق الذي يلعبها برأسه ولكن ماسيب يمسك بالكرة

26 أووووووووووه! جواد الياميق كاد أن يسجل هدفًا في مرماه أثناء محاولة تشتيت كرة عرضية من الجهة اليمنى لأتلتيكو مدريد

24 فرررصة لجانكو للعب كرة عرررضية خطيرة لبلد الوليد، ولكن اللاعب تباطئ حتى انقض عليه فيليبي وشتت الكرة لضربة ركنية

غير معقول!! فياريال يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف!، أكثر سيناريو غير متوقع على الإطلاق في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي

21 أووووووووووووووه فرصة خطيرة لأتلتيكو مدريد، يورنتي يلحق بالكرة ويلعبها بالعرض مستغلًا خروج الحارس من مرماه ولكن دفاع بلد الوليد يشتتها لضربة ركنية

إذا نجح ريال مدريد في التقدم على فياريال، سيصبح هو المتصدر.. موسم أكثر من مجنون في الليجا!

17 جوووول جوووووووووووووووووول جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوسكار بلانو يسجل الهدف الأول لبلد الوليد من مرتدة أكثر من مثالية

16 كرة بينية طولية من دفاع بلد الوليد، ولكنها طويلة وتصل سهلة ليد أوبلاك

11 أووووه، عررضية من الجهة اليمنى لأتلتيكو مدريد، ورأسية ولكنها تصطدم بسواريز في طريقها للمرمى! ويشتت الكرة أفضل من دفاع بلد الوليد

10 تهديد أول حقيقي في المباراة!! تسديدة أولى على المرمى في اللقاء من جانب بلد الوليد عن طريق فيلا، ولكن أوبلاك يمسك بالكرة

8 أووووه أتلتيكو مدريد يهدر أول الفرص! عرضية من كاراسكو يشتتها بشكل خاطئ وتصل للويس سواريز على الجهة اليمنى، يحاول تسديدها من لمسة واحدة ولكنها تُلعَب كرة عرضية ضعيفة

2 للتذكير.. بلد الوليد بحاجة إلى الفوز وخسارة ويسكا من أجل البقاء في الدرجة الأولى وتجنب الهبوط

1 انفراد للويس سواريز ولكن حكم المباراة يحتسب الهجمة تسلل! بداية ساخنة للروخي بلانكوس

انطلاق المباراة

تشكيل أتلتيكو مدريد

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

أوبلاك

هيرموسو - خيمينيز- فيليبي- تريبيير

كاراسكو - كوكي - ساؤول - يورينتي

سواريز - كوريا



EL ONCE DEL ATLETI ❤️🤍 pic.twitter.com/KgpzGvRB0E — Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2021

تشكيل بلد الوليد

يبدأ المدرب سيرجيو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



ماسيب

أولازا - الياميق - أوليفاس - جانكو

بلانو - إميتيريو - ميسا - فيلا

ويسمان - أندريه



يحتاج الروخي بلانكوس للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التتويج باللقب، ولكن تظل لديه فرصة في حال التعثر وذلك بشرط ألا ينتصر ريال مدريد على فياريال في المواجهة التي ستُلعب في نفس التوقيت، حيث يبتعد الهنود الحُمر عن الملكي بفارق نقطتين فقط!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الهامة للغاية بين فريقي بلد الوليد وأتلتيكو مدريد، في ختام مباريات الموسم الحالي للدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب خوسيه زوريلا.