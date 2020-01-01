دييجو كوستا مهدد بالسجن 6 أشهر

موسم للنسيان لمهاجم أتلتيكو مدريد

يعاني دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، من موسم متواضع مع النادي الإسباني داخل الملعب، ويبدو أن الأمور ستسير نحو ما هو أسوأ خارج المستطيل الأخضر.

تقارير صحفية أكدت اليوم، الجمعة، أن المدعي العام الإسباني، طالب بتوقيع عقوبة صارمة على كوستا تصل للسجن لمدة 6 أشهر.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكدت أن الاتهام يرجع بسبب بعض المخالفات الضريبية التي ارتكبها اللاعب عام 2014.

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وتأتي العقوبة المطلوبة من المدعي العام، بسبب التهرب الضريبي بخصوص دخل اللاعب بهذه الفترة، وفقاً لما أكدته التقارير والتحقيقات.

ولن يقتصر الأمر على عقوبة السجن، بل سيدفع كوستا غرامة تزيد عن نصف مليون يورو في حالة ثبوت التهمة ضده.

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ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة لمهاجم أتلتيكو مدريد يوم الخميس القادم، للدفاع عن نفسه بقضية الحصول على منفعة بشكل غير شرعي، وصلت إلى مليون يورو من خزينة الدولة.

يذكر أن صاحب الـ31 سنة ظهر في 19 مباراة فقط مع أتلتيكو هذا الموسم بسبب الإصابة، ونجح في هز الشباك مرتين بجميع البطولات.