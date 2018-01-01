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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

أتلتيكو مدريد حاول التعاقد مع الظاهرة رونالدو

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كيف كان رونالدو قريبًا من ارتداء قميص أتلتيكو مدريد في التسعينيات؟ تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حاول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع الظاهرة رونالدو البرازيلي عام 1996 حينما كان لاعبًا في صفوف أيندهوفن الهولندي.

رونالدو لعب مع ريال مدريد بين 2002 حتى 2007 وكان أكثر فريق خاض مباريات مرتديًا قميصه.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ رئيس الروخي بلانكوس في التسعينيات، خيسوس جيل، حاول التعاقد مع الظاهرة من أيندهوفن إلا أنّ الصفقة لم تتم.

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وأوضحت أنّ جيل قدّم عرضًا مقابل ما يعادل 7.8 مليون يورو إلا أنّ إدارة الفريق الهولندي تمسكت بالحصول على 12 مليون يورو وهو ما رفضته إدارة أتلتيكو مدريد.

وتمكن برشلونة بعد ذلك بأيام من إتمام صفقة التعاقد مع رونالدو مقابل 15 مليون يورو.

وفشلت الصفقة بسبب 4 ملايين يورو فقط، إلا أنّ الظاهرة لم يستمر سوى موسم واحد في كتالونيا ورحل إلى إنتر مقابل 28 مليون يورو.

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ويعود الظاهرة لمواجهة أتلتيكو مدريد ولكن كرئيس لناي بلد الوليد وذلك مساء اليوم، السبت، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

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