رئيس أتلتيكو مدريد يعلق على اهتمامه بخاميس رودريجيز

نابولي وأتلتيكو يطاردان الكولومبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، على اهتمام ناديه بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز من صفوف الجار ريال مدريد.

رودريجيز عاد في الساعات الماضية للتدريبات بعد انتهاء عطلته، وسط حديث عن اهتمام نابولي وأتلتيكو مدريد بضمه.

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وقال سيريزو مع "ماركا": "دائماً ما تمتعنا بعلاقة جيدة مع ريال مدريد وكل فرق إسبانيا، عندما نهتم بلاعب، لا يعني الحديث معه كسر العلاقات مع ناديه".

وأكمل: "هذه هي الحياة، لو اهتمينا بلاعب نستعلم عنه، خاميس؟ حالياً، لا أعرف، هو لاعب جيد وأتلتيكو يرحب بأي لاعب مثله، ولكن لا أعرف إذا كان سيأتي".

وواصل: "ضم جواو فيليكس أثبت جودة العمل الذي قمنا به الأعوام الماضية، عندما يريد اللاعبين القدوم هنا، هذا يعني شيئاً مهماً للنادي والجمهور".

وتحدثت تقارير أن ريال مدريد قد يغير موقفه بخصوص خاميس ويقرر الإبقاء عليه بعد إصابة ماركو أسينسيو بقطع في أربطة الركبة.