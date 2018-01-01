أتلانتا يمنح ميلان هدية ثمينة بالفوز على لاتسيو

أتلانتا يُعطل مشوار لاتسيو في اللحاق بميلان للقبض على المركز الرابع

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق أتلانتا فوزًا ثمينًا على ضيفه لاتسيو بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أتلتي أزوري دي إيتاليا في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب دوفان زاباتا في الدقيقة الأولى من عُمر المباراة.

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حاول الضيوف معادلة النتيجة طوال الشوطين دون جدوى، إلا أن جاءت الدقيقة 90، حيث أحرز لاتسيو هدف تم إلغاءه بداعي التسلل بعد لجوء حكم المباراة لتقنية الفيديو.

بهذه الخسارة حافظ ميلان على المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تجمد رصيد لاتسيو عند 25 نقطة في المركز الخامس، خلف الروسونيري في نقطة.

في نفس الوقت دخل فريق أتلانتا الصراع على المركز الرابع، وذلك بعد الانتصار الذي حققه على نسور العاصمة الإيطالية، حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.