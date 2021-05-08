"أتحمل المسؤولية كاملة" .. أجويرو يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام تشيلسي

ماذا قال أجويرو بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي وإهداره لركلة جزاء؟

اعتذر الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو عن ركلة الجزاء التي أهدرها اليوم في مباراة الفريق أمام تشيلسي والتي كانت واحدة من أسباب خسارة فريقه..

وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب الاتحاد لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن رحيم ستيرلينج من التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 44 بصناعة سيرخيو أجويرو، قبل أن يهدر الأخير ركلة جزاء بعدها بدقيقة واحدة فقط وقبل لحظات من نهاية النصف الأول من المباراة.

وبعد نهاية المباراة، قدم سيرخيو أجويرو اعتذارًا لمدربه بيب جوارديولا وزملائه وكذلك لجماهير مانشستر سيتي وجميع العاملية في النادي مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية كاملة.

وكتب أجويرو تغريدة اعتذار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "أود أن أعتذر لزملائي في الفريق والموظفين والمشجعين على إهدار ركلة الجزاء".

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

وأضاف: "لقد كان قرارًا سيئًا وأنا أتحمل المسؤولية كاملة". لتتفاعل جماهير مانشستر سيتي بشكل داعم للنجم الذي تحلى بالشجاعة ليتحمل مسؤولية خطأ ارتكبه.

ركلة الجزاء كانت في الدقيقة الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول، وفي حال سجلها لأنهى مانشستر سيتي النصف الأول متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء، وكانت نتيجة المباراة من الممكن أن تختلف.

ولكن أجويرو أراد الاستعراض ولعب الكرة على طريقة "بانينكا" ليقرأها حارس المرمى مندي جيدًا ويتصدى لها بكل سهولة بيده اليسرى أمام رد فعل غاضب من المدير الفني بيب جوارديولا.

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الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستتكرر ولكن في نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو المقبل على ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية إسطنبول.