أتالانتا يقلب الطاولة على روما وينفرد بالمركز الرابع

أتالانتا يحقق الفوز على روما بهدفين لهدف بعدما كان متأخرًا في النتيجة وينفرد بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

حقق فريق أتالانتا الفوز اليوم على نظيره روما بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

بدأت المباراة بشكل حماسي من قبل أصحاب الأرض الذين فرضوا سيطرة واضحة على نظيرهم روما وكانت خطورتهم أعلى خلال أول 45 دقيقة.

وعلى عكس سير اللقاء جاء الهدف الأول لنادي روما عن طريق هدافه إيدين دجيكو في الدقيقة الـ 45 من عمر المواجهة من خطأ دفاعي ساذج في الاستلام.

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استمر فريق أتالانتا في السيطرة على المباراة بالرغم من تأخره في النتيجة وبدأ الشوط الثاني بشكل قوي ساعيًا للتسجيل والعودة في النتيجة.

وجاء هدف التعديل من قبل اللاعب الأرجنتيني خوزيه بالومينو الذي تابع رأسية الألباني بيرات ديمسيتي العرضية بقدمه في مرمى باو لوبيز حارس روما بالدقيقة الـ 50 من عمر المواجهة.

وأضاف ماريو بازاليتش الهدف الثاني لنادي أتالانتا بصناعة روبن جوسينس في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء بعدما اخترق الدفاع وسدد الكرة بروعة بقدمه اليمنى على يسار حارس روما.

بهذه النتيجة يصل فريق أتالانتا للنقطة رقم 45 منفردًا بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه روما الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ 39.