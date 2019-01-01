أتالانتا يقترب من دوري الأبطال بالفوز على لاتسيو في الأولمبيكو

فريق أتالانتا يحقق الفوز على نظيره لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي ويتقرب من دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق أتالانتا فوزًا هامًا للغاية على نظيره لاتسيو في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي على ملعب أولمبيكو.

جاء هذا الفوز ليقرب الفريق خطوة إضافية من التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وحسم الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

كالدارا وكونتي - لعنة أتالانتا تحل على ميلانو https://t.co/wOxDpDGmD1 — Haytham Mohamed (@HMElhalmoushy) ٣ مايو ٢٠١٩

المباراة بدأت بهدف مبكر لأصحاب الأرض عن طريق اللاعب ماركو بارولو الذي سجله الهدف الافتتاحي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ليكون الهدف الوحيد للاتسيو.

وتعادل النجم الكولومبي الكبير دوفان زاباتا هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة الـ 22 من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة ويقوم جاسبريني بإدخال مانشيني بين الشوطين.

ميلان يحضر نفسه لمرحلة ما بعد جاتوزو وليل وأتالانتا أكبر المتضررين

وسجل اللاعب البلجيكي تيموثي كاستانيي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ 58 ليعلن عن تقدم أتالانتا للمرة الأولى في النتيجة، وأضاف بيرات ديمستي الهدف الثالث الذي قتل اللقاء من ركلة ركنية في الدقيقة الـ 76 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرفع فريق أتالانتا من رصيده للنقطة رقم 62 في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد فريق لاتسيو عند النقطة 55 في المركز الثامن.