أتالانتا يقترب من التعاقد مع ستوريدج

أتالانتا قريب من الحصول على خدمات نجم ليفربول السابق دانييل ستوريدج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية اقتراب أتالانتا من الحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج خلال الصيف الحالي.

وكان عقد ستوريدج قد انتهى مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي ولم يتم تجديده، ليصبح لاعبًا حرًا.

وفي الوقت الذي أغلق فيه سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا ولم يتعاقد أي نادٍ إنجليزي مع ستوريدج، يبدو أن إيطاليا ستكون وجهته المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن أتالانتا يضع نصب عينيه التعاقد مع ستوريدج خلال الأيام القليلة المقبلة في صفقة انتقال حر.

ويحتاح أتالانتا إلى تدعيم صفوفه استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم المقبل.

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يذكر أن دانييل ستوريدج يعد مطمعًا لعدد من الأندية خارج أوروبا، حيث أنه هناك منافسة صينية أمريكية قطرية من أجل ضمه..