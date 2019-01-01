من هو أبيل رويز؟ خليفة لويس سواريز على المدى الطويل؟

على الرغم أن التعاقد مع كيفن برنس بواتينج مهاجم ساسولو على سبيل الإعارة، ولكن هذا لن يعيق حصول أبيل رويز على فرصته مع الفريق الأول في القريب العاجل

يقدم برشلونة موسماً رائعاً حتى الآن اعتلى فيه صدارة الدوري الإسباني، وصل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كما تأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك برغم وجود نقص واضح في عمق التشكيلة في مركز المهاجم الصريح، حيث كان يوجد لويس سواريز فقط وذلك قبل التعاقد مع الغاني برنس بواتنيج قادماً من ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة.

أثبت الأوروجوياني مما لا شك فيه أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في منطقة الجزاء، لذا يتسبب غيابه في مشكلة كبيرة لبرشلونة خاصةً وأن البدلاء قليلين للغاية ناهيك عن فارق المستوى بينه وبينهم والذي يصب بطبيعة الحال في صالح مهاجم ليفربول السابق، بعيداً عن قدرة ميسي على اللعب كمهاجم وهمي ولكن البرغوث الأرجنتيني يكون أكثر أهمية لفريقه عندما يكون حراً، لذلك كانت هناك العديد من الأسماء المرشحة في خط الهجوم للانضمام للفريق الكتالوني مثل كارلوس فيلا، إيجالو وجيرو ولكن فالفيردي استقر في نهاية المطاف على بواتينج.

ربما يبدو أن برشلونة كان يبحث في المكان الخاطئ وليس عن اللاعب الخاطئ الذي يمكنه تعويض لويس سواريز، لأن هناك لاعب واعد يُدعى أبيل رويز يستحق الفرصة تحت قيادة فالفيردي مثلما أتاح أرنستو لبعض اللاعبين الواعدين الآخرين فرصة المشاركة مع الفريق الأول في مباريات الكأس مؤخراً.

رويز الذي سيُكمل عامه التاسع عشر هذا الأسبوع يعد واحداً من ألمع المواهب في رديف برشلونة، ويتواجد مع الفريق منذ عام 2012 عندما تم التوقيع معه قادماً من فالنسيا، وبالإضافة إلى رافا موجيكا وأرويول بوسكيتس يعد هذا الثلاثي هو الأبرز على الإطلاق في فئة الشباب والمتوقع له أن يدخل ضمن خطط فالفيردي في أقرب فرصة ممكنة.

تأثر تطور رويز قليلاً بالإصابة العضلية التي تعرض لها في الشهور الأخيرة والتي أبعدته عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التواجد مع الفريق الأول خاصةً وأنه يملك غريزة تهديفية رائعة ومن المتوقع له أن يعوض سواريز في المستقبل، ويتحدث رويز - عندما جدد عقده مع الفريق في الصيف الماضي بشرط جزائي يصل إلى 100 مليون يورو - عن لويس قائلاً: أتمعن جيداً في الشراسة التي يلعب بها وكيف يسجل الأهداف، هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم إن لم يكن الأفضل.

لم يتألق رويز مع برشلونة فقط ولكنه صنع اسمه مع المنتخب الإسباني بعد أن قاد لاروخا للتتويج بذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 عندما أحرز سبعة أهداف في أربع مباريات وهاتريك في النهائي ليقود الإسبان للتتويج بالذهب على حساب الطليان، كما تمكن من الفوز بأمم أوروبا تحت 17 عام وكذلك دوري أبطال أوروبا للشباب عندما سجل في النهائي الذي فازت به برشلونة على تشيلسي بثلاثية نظيفة.

يدرك رويز جيداً أنه سيتعين عليه الصبر من أجل الحصول على فرصته مع برشلونة خاصةً مع معاناة فريق برشلونة بي في الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية، واستطاع جذب انتباه العديد من الأندية مثل تشيلسي، مانشستر سيتي وآرسنال ولكنه في نهاية المطاف جدد عقده مع الفريق الكتالوني وأعلن سعادته بانتظار الوقت المناسب للمشاركة مع الفريق الأول حيث صّرح قائلاً: هذا العام تعلمت الكثير، هبطنا والآن نريد العودة، سنحظى فريق جيد أنا لا أفكر في أي عروض أو إعارات، أريد أن استريح وأبدأ الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

يحتل فريق برشلونة بي والذي يقوده جارسيا بيمينتا المركز السادس في المجموعة الثانية من سيجوندا، على بعد ثلاث نقاط فقط من مرحلة البلاي أوف ومع عودة رويز إلى كامل لياقته سيستعيد الفريق جزء كبير من خطورته وقدرته على المنافسة، ومع مشاركة برشلونة في ثلاث بطولات قد نرى فالفيردي يستعين بالناشئ المميز من أجل المداورة مع لويس سواريز.

على الرغم أن وصول بواتينج يمثل تهديداً لرويز ولكن إذا استمر في تطوره على هذا المعدل، من المؤكد أنه لن يستغرق وقتاً طويلاً حتى يشارك مع الفريق الأول ويجد نفسه يلعب بجوار لاعبين كبار من طينة ميسي وكوتينيو.