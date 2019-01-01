أبيدال يكشف .. متى سيرحل فالفيردي وسبب نسيان نيمار؟

المدير الرياضي يكشف عن أسرار كثيرة في حواره مع "سبورت"

ما زالت صحيفة "سبورت" الكاتلونية تُروج للمقابلة الحصرية التي أجرتها مع المدير الرياضي لبرشلونة إريك أبيدال، وتطرق خلالها لأشياء كثيرة، منها على سبيل المثال مستقبل المدرب إيرنيستو فالفيردي وسبب تعثر صفقة الابن الضال نيمار جونيور.

وعندما سُئل النجم الفرنسي السابق عن مستقبل المدرب فالفيردي، الذي يواجه انتقادات بالجملة من قبل مشجعي النادي، أجاب قائلاً "هو ما سيقول إذا كان هذا الموسم الأخير له مع برشلونة أم لا"، وذلك دون أن تكشف الصحيفة عن تفاصيل أخرى من المقابلة الموثقة التي سيتم بثها غدًا.

في الوقت ذاته، كسر حاجز صمته بشأن ملف النجم البرازيلي، بعد تعثر عملية إعادته إلى "كامب نو" في الميركاتو الصيفي الأخيرة، وعلق للمرة الأولى قائلاً "لقد أراد العودة حقًا ونحن حاولنا، لكن الآن لم يعد لدينا أي اهتمام بالصفقة".

والمعروف أن علاقة نيمار وحاشيته بالبلو جرانا، تعقدت أكثر من أي وقت مضى، بإصراره على تصعيد قضيته مع النادي في ساحات المحاكم، لاسترداد ما تبقى من قيمة مكافآت تجديد عقده قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، والتي تُقدر بنحو 26 مليون يورو –استنادًا للمكلفين بالدفاع عنه-.

كما أثنى على قوة الفريق في الوقت الراهن، وذلك لاعتقاده بأن التشكيلة التي يملكها المدرب فالفيردي الآن أقوى من تشكيلة الموسم الماضي، لا سيما بعد تدعيم الصفوف بصفقات من العيار الثقيل، مثل الأنيق أنطوان جريزمان، رغم تأخر انسجامه مع زملائه الجدد.

وفي هذا الصدد قال "الفريق الآن أفضل من الموسم الماضي، فعندما تضيف لاعبين، فهذا لا يعني أنك تُضيف مواهب فقط، بل شخصية للفريق".

كما شدد على أهمية القتال لتحقيق أهداف النادي في نهاية الموسم، بقوله "نحن برشلونة ودائمًا نريد الفوز بكل شيء، وهدفنا واضح وهو هدف كل عام"، في إشارة واضحة إلى البرسا لم ولن يتوقف أبدًا عن البحث على البطولات التي يشارك بها.

هل هاري كين هو أفضل مُسدد لركلات الجزاء ؟🎯pic.twitter.com/KosGD47SfN — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 17, 2019

وعن الكيفية التي يحقق بها برشلونة أهدافه، قال "العقلية هي المفتاح. إذا كان لدى الفريق العقلية لتحقيق هذا الهدف، فسوف نحققه".

من جهة أخرى، تحدث عن مستقبل لويس سواريز وما يتردد عن إمكانية ضم مهاجم إنتر لوتارو مارتينيز، قال "أتعامل بشفافية مع اللاعبين. وسواريز يمكنه تأكيد ذلك، حيث أخبرته بالفعل أننا سنبحث عن مهاجم العام المقبل، وقد قبلها لأنه يريد الأفضل للفريق. واليوم يمكنني أن أقول له أنه لا توجد أولوية، مارتينيز مهاجم متكامل ويقدم مستوى جيد ونحن ندرك جودته، لكن هناك لاعبين آخرين لديهم نفس المميزات".