تقارير| أبيدال لم يقل الحقيقة.. برشلونة لن يضم نيمار أو يجدد لميسي

هل يجدد برشلونة عقد ميسي أو يضم نيمار؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ برشلونة لا يتفاوض مع ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي، لأجل التجديد كما أنّ التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان ليس ممكنًا.

إيريك أبيدال، القائم بأعمال المدير الرياضي، أكد أنّ برشلونة يحاول التعاقد مع نيمار وسيعمل على ضمه في الصيف المقبل كما يتفاوض مع ميسي للتمديد.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة لم يتفاوض حتى الآن مع ميسي وكل ما يحدث هو مجرد تواصل شفهي بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، ووالد ووكيل أعمال البرغوث ولكن دون مفاوضات حقيقية.

وأوضحت أنّ مصير البولجا لا يزال بيده وأنّه قادر على الرحيل عن النادي وقتما يريد وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يتحدث النادي معه بصورة رسمية فيما يتعلق بالتجديد.

أما بالنسبة لنيمار، فأكدت الصحيفة أنّ ميزانية النادي لا تسمح بضخ الملايين لأجل التعاقد مع البرازيلي خاصة وأنّ باريس سان جيرمان متمسك بمبلغ 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أبيدال لم يكن موفقًا في الحديث عن محاولات التعاقد مع صاحب الـ 28 عامًا لأن الأمر لا يبدو في المتناول كما أنّ برشلونة لن يستطيع جلب مهاجم بديل للويس سواريز وكذلك نيمار في صيف واحد.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حاول ضم نيمار في الصيف الماضي ولكن باريس سان جيرمان لم يقبل بأقل من 200 مليون يورو وهو ما لم يتمكن البلوجرانا من دفعه.