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تصفيات كأس أمم افريقيا

أبو ريدة: مصر ستتقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا 2019

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هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد على أن مصر ستتقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بشكل نهائي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، عن أن مصر ستتقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل استضافة كأس أمم إفريقيا 2019.

الاتحاد الإفريقي كان قد سحب تنظيم أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية قبل انطلاق البطولة بأكثر من 6 أشهر.

أبو ريدة قال خلال تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "مصر قررت بشكل نهائي، التقدم للحصول على حق التنظيم لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019".

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أبو ريدة شدد على أهمية استضافة حدث كبير مثل كأس أمم إفريقيا، وعلى أن مصر قادرة على استضافة البطولة عبر ملاعبها وأراضيها.

يأتي ذلك بعدما أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنه جاري التنسيق بين هاني أبو ريدة والاتحاد الإفريقي لتحديد موقف مصر النهائي.

المغرب اعتذرت عن الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2019، بعدما كانت المرشح الأبرز لتنظيم البطولة بعد سحبها من الكاميرون.

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