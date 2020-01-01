أبو ريدة في خطاب رسمي للأهلي: "تعطون مثالًا لكافة المجتهدين بكل المجالات"

أبو ريدة يهنئ الأهلي بذكرى 113 عامًا على تأسيسه.

وجه هاني أبو ريدة، عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تهنئة إلى النادي الأهلي، بمناسبة ذكرى مرور 113 عامًا على تأسيس القلعة الحمراء، حيث يحتفل النادي الأحمر وجماهيره بهذه الذكرى.

الخطاب الذي أرسله أبو ريدة إلى النادي الأهلي، للمشاركة في هذه الذكرى التاريخية، قال فيه:

"أتقدم لمجلس إدارة النادي الأهلي وإدارته التنفيذية وأعضائه وجماهيره العظيم، بخالص التهنئة بمناسبة مرور 113 عامًا على تأسيس النادي الأهلي للألعاب الرياضية 1907".

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"بالرغم من تعاقب الأجيال على تاريخ الأهلي، إلا أن الجميع كان له هدفًا واضحًا، وهو الحفاظ على مبادئ الاحترام والانتماء والمنافسة الشريفة والروح الرياضية، من أجل المشاركة في سفينة النمو والتطوير للرياضة في مصر والقارة الإفريقية الكبيرة، وتاريخ الوطن لن ينسى دور الأهلي المؤثر بالمشاركة مع أندية الزمالك والمصري والاتحاد السكندري، في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921".

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"نوجه التحية لكل العظماء الذي سطروا تاريخ تلك القلعة الرياضية والوطنية العظيمة، متمنيًا مزيد من التقدم والازدهار في أداء دوره الوطني والرياضي الإنساني، ليظل مصدرًا للفخر والإلهام لعاشقي كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

"لقد أدى النادي الأهلي دورًا عظيمًا في التاريخ الإنساني والثقافي والوطني للشعب المصري، ولعل شهرة فريق كرة القدم بالنادي بالفوز في اللحظات الأخيرة، إنما يعطي مثلا لكل المجتهدين في كافة مجالات الحياة، للعطاء والعمل بإصرار وعزيمة واجتهاد، من أجل تحقيق الهدف المنشود، دونما يأس أو إحباط أو فقدان للأمل".