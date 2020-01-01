أبو جبل: والدتي توقعت وصولنا لركلات الترجيح.. وشرف لي التواجد في الزمالك

الزمالك يتوج بالسوبر المصري على حساب الأهلي

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، عن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك توج باللقب الرابع في تاريخه بالسوبر المصري، حيث كتبت له ركلات الترجيح اللقب بنتيجة 4 – 3 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال أبو جبل أن الزمالك يستحق التتويج لما قدمه خلال الفترة الأخيرة والفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي الأسبوع الماضي.

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وأضاف حارس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "التتويج بالسوبر بطولة غالية للغاية، أول قمة في حياتي أشارك بها مع الزمالك أمام الأهلي".

وتابع أبو جبل: "شرف كبير لي اللعب في الزمالك، شاركت أمام الأهلي في الفرق التي لعبت لها سابقًا ولكن هذه أول قمة لي، وسعادتنا بالفوز على الأهلي كبيرة".

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واختتم تصريحاته: "كلمة والدتي قبل اللقاء توقعت أن ركلات الترجيح هي من ستحسم اللقاء، وقالت أننا سنتوج بالبطولة على حساب الأهلي".

الزمالك توج ببطولة السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، سنوات 2001 – 2002 – 2017 – 2020.