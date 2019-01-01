أبو تريكة يعلق على تعديلات القوانين الجديدة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي
أشاد النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قوانين كرة القدم.
جاء هذا قبيل انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي والذي سيبدأ بمواجهة بين ليفربول ونوريتش سيتي.
#الدوري_الإنجليزي 📺 HD2— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 9, 2019
أبو تريكة @trikaofficial والحديث عن القوانين الجديدة..#beINPL #LIVNOR pic.twitter.com/5wP3725qUb
وقال أبو تريكة: "تعديلات القوانين الخاصة بكرة القدم والتي ستسري في الدوري الإنجليزي ستضيف الكثير للفرق التي تحب اللعب السريع".
وأضاف: "التعديلات ستكون مفيدة أيضًا للفرق التي تحب الضغط العالي مثل ليفربول وتوتنهام هوتسبير".
الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج
وتشتمل التعديلات الجديدة على السماح لحارس المرمى بتمرير الكرة لأي لاعب حتى لو كان داخل منطقة الجزاء.
كما تشتمل التعديلات أيضًا على خروج أي لاعب يتم تبديله من أقرب نقطة في الملعب لسرعة استئناف اللعب دون تعطيل للوقت.