أبو تريكة يعلق على تعديلات القوانين الجديدة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق يعلق على التعديلات الجديدة الخاصة بالقوانين قبل انطلاق الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قوانين كرة القدم.

جاء هذا قبيل انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي والذي سيبدأ بمواجهة بين ليفربول ونوريتش سيتي.

وقال أبو تريكة: "تعديلات القوانين الخاصة بكرة القدم والتي ستسري في الدوري الإنجليزي ستضيف الكثير للفرق التي تحب اللعب السريع".

وأضاف: "التعديلات ستكون مفيدة أيضًا للفرق التي تحب الضغط العالي مثل ليفربول وتوتنهام هوتسبير".

الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

وتشتمل التعديلات الجديدة على السماح لحارس المرمى بتمرير الكرة لأي لاعب حتى لو كان داخل منطقة الجزاء.

كما تشتمل التعديلات أيضًا على خروج أي لاعب يتم تبديله من أقرب نقطة في الملعب لسرعة استئناف اللعب دون تعطيل للوقت.