أبو تريكة: موريتانيا ستحظى بتشجيع كبير من المصريين في كأس أفريقيا لكن مصر البطل

الماجيكو حضر حفل توزيع جوائز الأفضل بموريتانيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب محمد أبو تريكة؛ نجم الكرة المصرية الأسبق، عن سعادته بالتكريم التي حظي به من قبل الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، مؤكدًا أن الكرة الموريتانية تعيش عصرًا ذهبيًا.

وكان الاتحاد الموريتاني قد وجه الدعوة للماجيكو لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل بعام 2018، الذي أقيم أمس السبت، في حضور عدد من نجوم القارة السمراء.

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تريكة قال، خلال كلمته بالحفل: "سعيد للغاية لوجودي في موريتانيا، هذه الزيارة الثانية لي، الأولى كنت لاعبًا، والآن أنا معتزل، لذلك أشكرهم على الدعوة".

وأضاف: "وجودي في عام ذهبي للكرة الموريتانية شرف كبير لي، موريتانيا حصلت على أفضل منتخب بأفريقيا 2018 والوصول للمرة الأولى لكأس الأمم الأفريقية".

أمير القلوب تابع: "الترحاب وحسن الضيافة اللذين رأيتهم هنا في موريتانيا، بالتأكيد سترون مثلهم في مصر، منتخب موريتانيا سيحظى بتشجيع ومساندة وحسن تنظيم من الجانب المصري، أتمنى له التوفيق وشكر خاص لأحمد ولد يحيى؛ رئيس الاتحاد الموريتاني".

واختتم: "أحمد ولد يحيى لديه شغف كرة القدم، لذلك سيبدع ويبتكر، الإمكانيات ليس هائلة، لكن في حدود فكر منظم سيؤتي ثماره، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب، لأن وقتها الله سيعطي له التوفيق والنجاح، والبداية من كأس أمم أفريقيا في مصر، بعيدًا عن البطل المعروف الذي هو مصر، فأتمنى التوفيق لموريتانيا أن تقدم مستوى كبير يليق بكرتها".

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يذكر أن المنتخب الموريتاني حقق إنجازًا بتصدره جدول ترتيب المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 برصيد تسع نقاط قبل الجولة الأخيرة، ليتأهل رسميًا لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات البطولة.

وتكريمًا على إنجازها، حصلت موريتانيا على جائزة أفضل منتخب بالقارة السمراء بعام 2018 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في مصر بيونيو المقبل، بعدما فازت بلاد الفراعنة بالاستضافة بعد منافسة مع جنوب أفريقيا.