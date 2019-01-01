أبو تريكة لحسين الشحات: أصبحت رمزًا قبل أن تلعب

وجه نجم الأهلي المصري، ولاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، رسالة لحسين الشحات الوافد الجديد للنادي الأهلي.

وأعلن الأهلي منذ قليل رفقة العين الإماراتي، الانتهاء من صفقة حسين الشحات، التي أثارت الجدل في الساعات الأخيرة بسوق الانتقالات العربية.

وأنضم الشحات لصفوف الأهلي مقابل 6 مليون دولار، ليدعم كتيبة الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بعد ضم رمضان صبحي وجيرالدو، محمد محمود ومحمود وحيد.

أبو تريكة علق على انتقال اللاعب موجهًا له رسالة جاءت عبر حسابه الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: " ‏حسين الشحات جمهور الأهلي لا ينسي ...أصبحت رمزا قبل أن تلعب في عصر أصبحت المادة هي الطاغية ومن يختار الاهلي دائما يفوز ليس بالبطولات فقط ولكن بأهم حاجة لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبة أغلي من كل الأموال